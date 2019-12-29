Такая вкуснятина из обычного лука! Так лук вы еще не готовили

Вкусный и сытный ужин для всей семьи не обязательно должен стоить дорого.

Для приготовления потребуются следующие ингредиенты:

лук 5 шт;

яйца 3 шт;

манная крупа 0.5 стакана;

мука 100 г;

томатная паста 3 ст ложки;

вода 300 мл;

соль;

сахар;

чеснок;

лавровый лист;

паприка (по желанию).

Отличный вариант бюджетного ужина — оладьи из репчатого лука, приготовление которых не займет много времени.

Мелко нарежьте лук кубиками.

Переложите подготовленный лук в большую миску, добавьте к нему соль и специи по вкусу, яйца, манную крупу и хорошо перемешайте. Для того, чтобы сделать блюдо еще более вкусным, добавьте к ему половину чайной ложки паприки.

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Оставьте смесь на 20 минут для того, чтобы манка набухла.

Добавьте такое количество муки, чтобы консистенция лукового теста напоминала тесто на оладьи.

Выложите подготовленную смесь на предварительно разогретую сковороду ложкой и обжарьте оладьи с двух сторон.

Вскипятите в кастрюле 300 мл воды и добавьте к ней томатную пасту, соль и лавровый лист.

Положите в кастрюлю обжаренные оладьи и потушите в соусе 5 минут.

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В это время нарежьте базилик и чеснок.

Выключите плиту и добавьте в кастрюлю базилик и чеснок. Накройте блюдо крышкой и оставьте еще на 5-10 минут. Подавать оладьи из репчатого лука можно со сметаной.

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Луковые оладьи получаются очень нежными и сытными, а главное — стоит такой ужин копейки.

Более подробно процесс приготовления оладьей из репчатого лука Вы можете посмотреть на видео.

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