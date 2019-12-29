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Такая вкуснятина из обычного лука! Так лук вы еще не готовили

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Такая вкуснятина из обычного лука! Так лук вы еще не готовилиТакая вкуснятина из обычного лука! Так лук вы еще не готовили

Вкусный и сытный ужин для всей семьи не обязательно должен стоить дорого.

Отличный вариант бюджетного ужина — оладьи из репчатого лука, приготовление которых не займет много времени.

Для приготовления потребуются следующие ингредиенты:

  • лук 5 шт;
  • яйца 3 шт;
  • манная крупа 0.5 стакана;
  • мука 100 г;
  • томатная паста 3 ст ложки;
  • вода 300 мл;
  • соль;
  • сахар;
  • чеснок;
  • лавровый лист;
  • паприка (по желанию).

Мелко нарежьте лук кубиками.

Переложите подготовленный лук в большую миску, добавьте к нему соль и специи по вкусу, яйца, манную крупу и хорошо перемешайте. Для того, чтобы сделать блюдо еще более вкусным, добавьте к ему половину чайной ложки паприки.

Такая вкуснятина из обычного лука! Так лук вы еще не готовили
Youtube | Готовим Легко

Оставьте смесь на 20 минут для того, чтобы манка набухла.

Добавьте такое количество муки, чтобы консистенция лукового теста напоминала тесто на оладьи.

Выложите подготовленную смесь на предварительно разогретую сковороду ложкой и обжарьте оладьи с двух сторон.

Вскипятите в кастрюле 300 мл воды и добавьте к ней томатную пасту, соль и лавровый лист.

Положите в кастрюлю обжаренные оладьи и потушите в соусе 5 минут.

Такая вкуснятина из обычного лука! Так лук вы еще не готовили
Youtube | Готовим Легко

В это время нарежьте базилик и чеснок.

Выключите плиту и добавьте в кастрюлю базилик и чеснок. Накройте блюдо крышкой и оставьте еще на 5-10 минут. Подавать оладьи из репчатого лука можно со сметаной.

Такая вкуснятина из обычного лука! Так лук вы еще не готовили
Youtube | Готовим Легко

Луковые оладьи получаются очень нежными и сытными, а главное — стоит такой ужин копейки.

Более подробно процесс приготовления оладьей из репчатого лука Вы можете посмотреть на видео.

Сообщение Такая вкуснятина из обычного лука! Так лук вы еще не готовили появились сначала на Своими руками.

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Ключевые слова: Еда, Луковые оладьи, Оладьи из лука
Опубликовано 29.12.2019 в 12:00
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